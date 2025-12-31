Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος σε Καρυστιανού: “Εξαιρετική επιλογή ο Φαραντούρης για αντιπρόεδρος” – Τι λέει για τη Μαρία Γρατσία

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος

Καραχάλιος σε Καρυστιανού: “Εξαιρετική επιλογή ο Φαραντούρης για αντιπρόεδρος” – Τι λέει για τη Μαρία Γρατσία
DEBATER NEWSROOM

Τις εξελίξεις σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ο Νίκος Καραχάλιος, σε ανάρτησή του στο Χ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καραχάλιος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Καραχάλιος συγχαίρει τη Μαρία Καρυστιανού για την ενδεχόμενη επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου του πολιτικού φορέα, γράφοντας: «Μπράβο Μαρία! Εξαιρετική επιλογή ο Νίκος Φαραντούρης για Αντιπρόεδρος του Κινήματος! Το ΚΥΜΑ είναι ενθουσιασμένο!».

Στη συνέχεια, δεν διστάζει να ασκήσει σκληρή κριτική στο ενδεχόμενο επιλογής της Μαρία Γκράτσια ως δεύτερης αντιπροέδρου.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει τοποθετηθεί για τα  πρόσωπα και τους ρόλους τους στον πολιτικό φορέα, την δημιουργία του οποίου έχει προαναγγείλει. Όπως μάλιστα 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

«Μπράβο Μαρια ! Εξαιρετική επιλογή ο Νικος Φαραντούρης για Αντιπροεδρος του Κινηματος! Το ΚΥΜΑ ειναι ενθουσιασμενο!

Υγ. Τη Μαρια Γρατσια ως Β’ Αντιπροεδρο με copypaste κομματικου μοντέλου Μητσοτακη? Οπως ο Κυριακος εχει Χατζιδακη για φιλελε +Αδωνι για Ακραίους? ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!»

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ