Καραχάλιος σε Καρυστιανού: “Εξαιρετική επιλογή ο Φαραντούρης για αντιπρόεδρος” – Τι λέει για τη Μαρία Γρατσία
Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος
Τις εξελίξεις σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ο Νίκος Καραχάλιος, σε ανάρτησή του στο Χ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Καραχάλιος
Ο Νίκος Καραχάλιος συγχαίρει τη Μαρία Καρυστιανού για την ενδεχόμενη επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου του πολιτικού φορέα, γράφοντας: «Μπράβο Μαρία! Εξαιρετική επιλογή ο Νίκος Φαραντούρης για Αντιπρόεδρος του Κινήματος! Το ΚΥΜΑ είναι ενθουσιασμένο!».
Στη συνέχεια, δεν διστάζει να ασκήσει σκληρή κριτική στο ενδεχόμενο επιλογής της Μαρία Γκράτσια ως δεύτερης αντιπροέδρου.
Σημειώνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει τοποθετηθεί για τα πρόσωπα και τους ρόλους τους στον πολιτικό φορέα, την δημιουργία του οποίου έχει προαναγγείλει. Όπως μάλιστα
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:
«Μπράβο Μαρια ! Εξαιρετική επιλογή ο Νικος Φαραντούρης για Αντιπροεδρος του Κινηματος! Το ΚΥΜΑ ειναι ενθουσιασμενο!
Υγ. Τη Μαρια Γρατσια ως Β’ Αντιπροεδρο με copypaste κομματικου μοντέλου Μητσοτακη? Οπως ο Κυριακος εχει Χατζιδακη για φιλελε +Αδωνι για Ακραίους? ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!»
