Καραχάλιος σε Καρυστιανού: “Εξαιρετική επιλογή ο Φαραντούρης για αντιπρόεδρος” – Τι λέει για τη Μαρία Γρατσία

Τις εξελίξεις σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ο Νίκος Καραχάλιος, σε ανάρτησή του στο Χ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καραχάλιος

Ο Νίκος Καραχάλιος συγχαίρει τη Μαρία Καρυστιανού για την ενδεχόμενη επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη στη θέση του αντιπροέδρου του πολιτικού φορέα, γράφοντας: «Μπράβο Μαρία! Εξαιρετική επιλογή ο Νίκος Φαραντούρης για Αντιπρόεδρος του Κινήματος! Το ΚΥΜΑ είναι ενθουσιασμένο!».

Στη συνέχεια, δεν διστάζει να ασκήσει σκληρή κριτική στο ενδεχόμενο επιλογής της Μαρία Γκράτσια ως δεύτερης αντιπροέδρου.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει τοποθετηθεί για τα πρόσωπα και τους ρόλους τους στον πολιτικό φορέα, την δημιουργία του οποίου έχει προαναγγείλει. Όπως μάλιστα

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

Υγ. Τη Μαρια Γρατσια ως Β’ Αντιπροεδρο με copypaste κομματικου μοντέλου Μητσοτακη? Οπως ο Κυριακος εχει Χατζιδακη για φιλελε +Αδωνι για Ακραίους? ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!»