Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: «Έβγαλε τρομερή χολή – Αν συνεχίσει, θα κάνει καλό στη ΝΔ»

Σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τη νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «έβγαλε τρομερή χολή», εκτιμώντας, ωστόσο, ότι εάν συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση μπορεί τελικά να προκαλέσει συσπείρωση γύρω από τη ΝΔ.

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Η ίδια αναφέρθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και συνολικά στην Ευρώπη.

«Είπε όλα τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης μαζί»

Η Ντόρα Μπακογιάννη ρωτήθηκε εάν ο Αντώνης Σαμαράς και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πιθανότητες αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

«Ενδεχομένως», απάντησε αρχικά, για να προσθέσει:

«Ο κ. Σαμαράς, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, δεν θα μας κάνει κακό».

Η τοποθέτησή της ήρθε στον απόηχο της αντιπαράθεσης που ακολούθησε τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και της δημόσιας απάντησης του πρώην πρωθυπουργού.

Το μήνυμα από παλιούς ψηφοφόρους της ΝΔ

Η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι η νέα επίθεση του Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε ήδη αντιδράσεις σε ψηφοφόρους που είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

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Όπως ανέφερε, έλαβε μήνυμα από ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν ψήφιζαν ΝΔ, αλλά της είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν σκόπευαν να στηρίξουν ξανά το κόμμα.

Μετά τη δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο, φέρεται να της έγραψαν:

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«Ε, όχι κι έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις».

Κατά την εκτίμησή της, επομένως, η ένταση της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα και να επαναφέρει στη Νέα Δημοκρατία πολίτες που είχαν αποστασιοποιηθεί.

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«Είναι ένα γινάτι που η ψυχή της παράταξης δεν αντέχει»

Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στην πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας τη σύγκρουσή του με την παράταξη και τη μετέπειτα επιστροφή του.

«Έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της ΝΔ, τον οποίο τον παίρνει πίσω η ΝΔ», δήλωσε.

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Η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι η παράταξη τον τίμησε, καθώς τον εξέλεξε αρχηγό, ενώ υπενθύμισε ότι και η ίδια έδωσε αγώνα για την ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι ένα γινάτι και μία χολή που η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει», τόνισε.

Πιστεύει ότι ο Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα

Ερωτηθείσα εάν θεωρεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος, η Ντόρα Μπακογιάννη εμφανίστηκε κατηγορηματική.

«Πιστεύω ότι θα το κάνει», απάντησε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω στο πιθανό χρονοδιάγραμμα ή στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον νέο πολιτικό φορέα.

Οι δηλώσεις της επιβεβαιώνουν ότι η αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό έχει πλέον περάσει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, την ώρα που η ΝΔ προετοιμάζεται για τις εκλογές της άνοιξης του 2027.

«Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% της AfD»

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε και τον εκλογικό θρίαμβο της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα συγκέντρωσε 44,5%.

«Χθες πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% η AfD; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σαρωτική νίκη της AfD και η συντριβή του CDU έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα του γερμανικού πολιτικού συστήματος και τις ευρύτερες ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε παράλληλα στην πολιτική κρίση που επικρατεί στη Γαλλία, διερωτώμενη τι θα σήμαινε για την Ευρώπη μια ταυτόχρονη αποσταθεροποίηση των δύο ισχυρότερων χωρών της.

«Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα;», σημείωσε.

Στη Γερμανία, το εκλογικό αποτέλεσμα έχει ανοίξει ήδη τη δύσκολη συζήτηση για τον σχηματισμό κυβέρνησης και τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες.

Το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας

Συνδέοντας τις ευρωπαϊκές εξελίξεις με το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε ότι το ζήτημα της σταθερότητας θα βρεθεί στο επίκεντρο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια; Αυτό είναι το ερώτημα και θα τεθεί ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό», δήλωσε.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι την τελική απόφαση θα τη λάβουν οι πολίτες στις κάλπες, προσθέτοντας πως «αυτό είναι δημοκρατία».

«Βρισκόμαστε σε περίοδο έντασης με την Τουρκία»

Η Ντόρα Μπακογιάννη τοποθετήθηκε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, διαπιστώνοντας ότι Αθήνα και Άγκυρα βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε φάση αυξημένης έντασης.

«Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι ευθύγραμμες. Περνάμε περιόδους ύφεσης και περιόδους έντασης. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένταση, δεν υπάρχει αμφιβολία», ανέφερε.

Για το ζήτημα των χωρικών υδάτων επανέλαβε ότι η Ελλάδα διαθέτει το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασής τους στα 12 ναυτικά μίλια, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που θα αποφασίσει πότε και με ποιον τρόπο θα το ασκήσει.

Κατά την εκτίμησή της, η Τουρκία ενοχλείται από την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, τις στενές σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ και τη γενικότερη αναταραχή που επικρατεί στην περιοχή.