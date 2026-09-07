Μαραθώνας: Νέα αναβολή στη δίκη για τα οστά της 90χρονης – Ελεύθεροι μητέρα και γιος

Νέα αναβολή έλαβε η δίκη της 68χρονης και του γιου της για την υπόθεση με τα οστά της ηλικιωμένης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας στον Μαραθώνα.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να κληθεί να καταθέσει η κόρη της 68χρονης και εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία είχε προχωρήσει στην καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα των Αρχών.

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Μέχρι τη νέα δικάσιμο, οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Απορρίφθηκε το αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

Κατά τη διαδικασία υποβλήθηκε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στην 68χρονη, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Η κατηγορούμενη, αναφερόμενη στη σύνταξη, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω».

Η δίκη είχε ήδη αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα, με τους δύο κατηγορουμένους να παραμένουν τότε κρατούμενοι. Μετά τη νέα αναβολή, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Τα οστά της ηλικιωμένης είχαν εντοπιστεί σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της οικογενειακής κατοικίας, στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα.

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Η έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία της εγγονής, η οποία φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν είχε επικοινωνία με τη γιαγιά της για περίπου δέκα χρόνια.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε σακούλα που περιείχε τα οστά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 68χρονης και του γιου της.

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Τι είχε υποστηρίξει η 68χρονη

Η κατηγορούμενη φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι τοποθέτησε τη σορό της μητέρας της στον αποθηκευτικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια.

Ο γιος της 68χρονης και εγγονός της ηλικιωμένης αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη.

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Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού από κοινού, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ζήτημα της είσπραξης της σύνταξης της ηλικιωμένης μετά τον θάνατό της.