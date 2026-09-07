Μύκονος: Δικογραφία σε βάρος γνωστού κομμωτή με τηλεοπτική παρουσία για κλοπή
Τα γυαλιά ηλίου και το φυλαχτό βρίσκοντας εντός κατασήματος. Οι αστυνομικοί φέρεται να ταυτοποίησαν τον εμπλεκόμενο εξετάζοντας υλικό από κάμερα ασφαλείας.
Δικογραφία για υπόθεση κλοπής στη Μύκονο σχηματίστηκε σε βάρος γνωστού κομμωτή με τηλεοπτική παρουσία.
Η υπόθεση αφορά την κλοπή ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου και ενός φυλαχτού από κατάστημα οίκου μόδας. Η καταγγελία έγινε από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλοπή φέρεται να σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου σε κατάστημα του νησιού και ακολούθησε σχετική καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές.
Τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που διέθετε η επιχείρηση.
Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού φέρεται να προέκυψε η ταυτότητα του προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό κομμωτή, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Σημειώνεται ότι ο σχηματισμός δικογραφίας δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, η οποία κρίνεται αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.
πηγή στην Google
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