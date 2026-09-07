Μύκονος: Δικογραφία σε βάρος γνωστού κομμωτή με τηλεοπτική παρουσία για κλοπή

Δικογραφία για υπόθεση κλοπής στη Μύκονο σχηματίστηκε σε βάρος γνωστού κομμωτή με τηλεοπτική παρουσία.

Η υπόθεση αφορά την κλοπή ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου και ενός φυλαχτού από κατάστημα οίκου μόδας. Η καταγγελία έγινε από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλοπή φέρεται να σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου σε κατάστημα του νησιού και ακολούθησε σχετική καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές.

Τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που διέθετε η επιχείρηση.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού φέρεται να προέκυψε η ταυτότητα του προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό κομμωτή, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι ο σχηματισμός δικογραφίας δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, η οποία κρίνεται αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.