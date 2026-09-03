Κυψέλη: Κατέληξε ο 15χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με ηλεκτρικό πατίνι – Η οικογένειά του προχώρησε σε δωρεά οργάνων

Δεν τα κατάφερε ο 15χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη, τα ξημερώματα της Κυριακής, 23 Αυγούστου.

Το παιδί νοσηλευόταν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πατέρας του προχώρησε σε μια μεγαλειώδη κίνηση θέλοντας να δώσει μια ελπίδα σε άλλους ανθρώπους και συναίνεσε σε δωρεά οργάνων του παιδιού του.

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Από τις 5 τα ξημερώματα έχει στηθεί μια γέφυρα ζωής με αφετηρία τη ΜΕΘ του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Γιατροί από το Ωνάσειο παρέλαβαν την καρδιά του παιδιού, ομάδα γιατρών από το Μόναχο της Γερμανίας τους πνεύμονες, το ήπαρ μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, οι νεφροί στο Λαϊκό και τον Ευαγγελισμό και οι κερατοειδείς στο Γενικό Κρατικό Αθηνών.