Νέο πλήγμα στον Ολυμπιακό: Θλάση ο Πιρόλα – Χάνει τον ΟΦΗ και «τρέχει» για Γιαγκελόνια

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Ολυμπιακό, καθώς η μαγνητική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο Λορέντσο Πιρόλα έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση με τον Βόλο, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων».

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Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του, με συνέπεια να τεθεί εκτός πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το προσεχές παιχνίδι με τον ΟΦΗ, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αγώνας δρόμου για τη Γιαγκελόνια

Η θλάση είναι ελαφριάς μορφής, ωστόσο η παρουσία του Πιρόλα στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού παραμένει αμφίβολη.

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να προλάβει την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια.

Το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το χρονικό περιθώριο είναι περιορισμένο και η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί ανάλογα με την ανταπόκρισή του στη θεραπεία.

Διαδοχικά προβλήματα για τον Μεντιλίμπαρ

Ο τραυματισμός του Πιρόλα έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σημαντικών απωλειών για τον Ολυμπιακό.

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Στο ίδιο παιχνίδι με τον Βόλο, οι Πειραιώτες έχασαν αρχικά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του.

Λίγο αργότερα τραυματίστηκε και ο Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος προσγειώθηκε άτσαλα στο έδαφος και υπέστη εξάρθρωση στον ώμο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Ισπανός μεσοεπιθετικός θα παραμείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

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Πλέον, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί τρία σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα σε διαφορετικές γραμμές της ομάδας, ενώ ακολουθούν διαδοχικές υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.