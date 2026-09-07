Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές δυσκολίες στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄
Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο ρεύμα προς τη Φορμίωνος, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αθήνα, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια καταγράφεται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Φορμίωνος.
Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.
πηγή στην Google
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