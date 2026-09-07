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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές δυσκολίες στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο ρεύμα προς τη Φορμίωνος, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές δυσκολίες στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αθήνα, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια καταγράφεται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Φορμίωνος.

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Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

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