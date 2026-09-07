Θεσσαλονίκη: «Χτύπησαν» 4 καταστήματα καφέ και ψιλικών – Πάνω από 4.000 ευρώ η λεία

Στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, τέσσερις περιπτώσεις ληστειών, εκ των οποίων τρεις τετελεσμένες και μία σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν τον Μάρτιο του 2026 σε καταστήματα καφέ και ψιλικών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για ληστείες κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2026, ο ημεδαπός φέρεται να εισήλθε σε καταστήματα – καφέ και ψιλικών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και να αφαίρεσε, με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου σε βάρος υπαλλήλων, το συνολικό χρηματικό ποσό των 4.170- ευρώ. Σημειώνεται ότι ο φερόμενος δράστης κρατείται προσωρινά σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για άλλη υπόθεση ληστείας και διακεκριμένων κλοπών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ