ΑΕΚ: Στην έξοδο ο Φραντζί Πιερό – Προχωρημένες επαφές με την ΑΕΛ Λεμεσού

Κοντά στην αποχώρησή του από την ΑΕΚ βρίσκεται ο Φραντζί Πιερό, με τις πληροφορίες από την Κύπρο να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές των «κιτρινόμαυρων» με την ΑΕΛ Λεμεσού.

Η Ένωση δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του διεθνούς επιθετικού από την Αϊτή, ο οποίος δεν βρίσκεται στο προσκήνιο των αγωνιστικών επιλογών της για τη νέα σεζόν.

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Οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει προκύψει ακόμη οριστική συμφωνία.

Η οικονομική φόρμουλα που εξετάζεται

Βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων αποτελεί το οικονομικό σκέλος της πιθανής μετακίνησης του ποδοσφαιριστή στην Κύπρο.

Η ΑΕΛ Λεμεσού εξετάζει φόρμουλα μέσω της οποίας θα αναλάβει σημαντικό μέρος των αποδοχών του Πιερό, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το συμβόλαιο του 31χρονου φορ με την ΑΕΚ βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του, καθώς έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Προθεσμία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου

Οι επαφές αναμένεται να ενταθούν άμεσα, καθώς το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της μετακίνησης είναι περιορισμένο.

Η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους λίγες ώρες για να καταλήξουν στην τελική φόρμουλα.

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Η ΑΕΛ αναζητεί ενίσχυση στη γραμμή κρούσης και έχει τοποθετήσει ψηλά στη λίστα της τον Πιερό, με την υπόθεση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα.

Η παρουσία του Πιερό στην ΑΕΚ

Ο Φραντζί Πιερό εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2024, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

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Με τη φανέλα της Ένωσης έχει καταγράψει συνολικά 55 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Πλέον, όλα δείχνουν ότι η παρουσία του στην ομάδα μπορεί να ολοκληρωθεί έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του, εφόσον οι διαπραγματεύσεις με την ΑΕΛ Λεμεσού έχουν θετική κατάληξη.