Αίγιο: 5χρονος τραυματίστηκε από παιχνίδι με κερματοδέκτη – Μετακινήθηκε και τον χτύπησε στο χέρι
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις
Ατύχημα σημειώθηκε σε πλατεία στο Αίγιο, όταν ένα 5χρονο αγόρι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε ενώ έπαιζε σε παιχνίδι με κερματοδέκτη την Πέμπτη, 20 Αυγούστου.
Κατά πληροφορίες, το μηχάνημα μετακινήθηκε και χτύπησε το παιδί στο χέρι. Το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.
Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.
πηγή στην Google
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