Τήλος: Δεμένο πλοίο λόγω υπέρβασης του ωραρίου του πληρώματος – 245 επιβάτες περιμένουν την αναχώρηση

Στο λιμάνι της Τήλου παραμένει το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «Dodekanisos Express», καθώς αναστάλθηκε ο απόπλους του λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας του πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναστολή ξεκίνησε από το απόγευμα, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος χρόνος απασχόλησης των ναυτικών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο.

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Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις του Π.Δ. 381/2001 (ΦΕΚ Α’ 252/2001), το οποίο αφορά τον μέγιστο χρόνο απασχόλησης των πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων.

Το «Dodekanisos Express» επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Τήλο προς Χάλκη, Σύμη και Ρόδο, με συνολικά 245 επιβάτες.

Πρόκειται, μάλιστα, για δρομολόγιο που εξυπηρετεί και νησιά της άγονης γραμμής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το πλοίο προσεγγίζει συγκεκριμένα λιμάνια ακόμη και δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια της απασχόλησης του πληρώματος.

Η αναστολή του απόπλου έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν στην Τήλο περιμένοντας την επανεκκίνηση του δρομολογίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει περίπου στις 7:30 με 8:00 το πρωί, όταν θα έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ανάπαυσης του πληρώματος και θα μπορούν να τηρηθούν τα προβλεπόμενα όρια εργασίας.

Ανάλογο ζήτημα με την τήρηση των ορίων εργασίας και ανάπαυσης των πληρωμάτων έχει απασχολήσει και πρόσφατα την ΠΝΟ, η οποία έχει επισημάνει τη σημασία της εφαρμογής του Π.Δ. 381/2001 για την ασφάλεια των ναυτικών και της ακτοπλοΐας.