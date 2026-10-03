Κάλυμνος: Οι ψαράδες απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι – Δείτε βίντεο του DEBATER

Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού στην Κάλυμνο προχώρησαν οι ψαράδες, διεκδικώντας παρεμβάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το αυξημένο κόστος της δραστηριότητάς τους.

Το DEBATER παρουσιάζει δικά του βίντεο από την κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο τις αντιδράσεις για την αύξηση στην τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου.

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Συμβολικός αποκλεισμός και αίτημα για λύσεις

Οι επαγγελματίες αλιείς της Καλύμνου επέλεξαν τον συμβολικό αποκλεισμό για να αναδείξουν τα αιτήματά τους, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιβάρυνση από τα καύσιμα, με τους ψαράδες να ζητούν μέτρα στήριξης για τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η κινητοποίηση στην Κάλυμνο έρχεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων που έχουν εκδηλωθεί στα Δωδεκάνησα για το κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου.

Δείτε τα βίντεο του DEBATER

Στα βίντεο του DEBATER καταγράφεται η κινητοποίηση των ψαράδων στο λιμάνι της Καλύμνου.