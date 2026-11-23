Από την αρχή του έτους, στην Κολομβία έχουν καταγραφεί 358 επιθέσεις με drones φορτωμένα με εκρηκτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως από εγκληματικές ομάδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων, σύμφωνα με έγγραφο του κολομβιανού υπουργείου Άμυνας το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με το έγγραφο, αυτού του είδους οι επιθέσεις αυξήθηκαν μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, σημειώνοντας άλμα 140% μεταξύ 7 Αυγούστου και 11 Νοεμβρίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κολομβία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως, έχοντας ήδη διατάξει πολυάριθμες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου, οι γκεβαριστές αντάρτες του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης), με ισχυρή παρουσία στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, είναι εκείνοι που ευθύνονται για τις περισσότερες (157) επιθέσεις αυτού του τύπου και ακολουθεί (με 102) η αποσχισθείσα ομάδα των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) υπό την ηγεσία του Ιβάν Μορδίσκο, του πλέον καταζητούμενου στη χώρα.

Οι νομοί που έχουν πληγεί περισσότερο είναι της Κάουκα (νοτιοδυτικά) και του Νόρτε ντε Σανταντέρ (βόρεια), όπου υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειες κόκας. Εκτός από τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και το λαθρεμπόριο.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας ανήλικος, εξαιτίας επιδρομής drones σήμερα στην πόλη Κούκουτα της βόρειας Κολομβίας, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. «Ξυπνήσαμε από τον κρότο, ήταν πραγματικά τρομακτικός (…) Ακούσαμε τζάμια να σπάνε και κραυγές τρόμου», αφηγήθηκε στο AFP η Πατρίσια Πένια, το σπίτι της οποίας είναι μεταξύ των περίπου 80 που υπέστησαν ζημιές κατά την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ