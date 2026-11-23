Η Βίκυ Καγιά ήταν εκείνη που ανέλαβε να δώσει τον παλμό στο MadWalk 2026 by Three Cents, με την έναρξη της βραδιάς να πραγματοποιείται τη Δευτέρα (23/11) στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό που συνδύασε μόδα, μουσική και χορό.

Η παρουσιάστρια και fashion icon επέστρεψε στον ρόλο της οικοδέσποινας της διοργάνωσης και έκανε την πρώτη της εμφάνιση μέσα από ένα ιδιαίτερο opening act, το οποίο ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το φετινό concept «We Are All Made of Stars». Το εισαγωγικό βίντεο είχε έντονα κινηματογραφική αισθητική, με τη Βίκυ Καγιά να εμφανίζεται σαν να κινείται σε ένα σύμπαν γεμάτο αστέρια, ενώ η μουσική υπόκρουση του «Τυχερό Αστέρι» έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην έναρξη.

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Ακολούθησε ένα σκηνικό με χρυσό ύφασμα, κάτω από το οποίο βρίσκονταν χορευτές ντυμένοι στα λευκά. Η σταδιακή αποκάλυψή τους αποτέλεσε την αφετηρία ενός δυναμικού χορευτικού, που έδωσε τη σκυτάλη στην εμφάνιση της παρουσιάστριας. Η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στην πασαρέλα με ένα μακρύ, εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, επιλέγοντας μια εμφάνιση που ανέδειξε τη λάμψη και την κομψότητά της. Με άνεση και χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση, περπάτησε στο catwalk, έχοντας τους χορευτές να πλαισιώνουν το πέρασμά της.