Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι πληροφορίες δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει νέα αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία και υπενθύμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες ότι οι προμήθειες των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας εξαρτώνται από τις αποφάσεις τους.

“Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας έχουν πληροφορίες που αφορούν προετοιμασίες από τους Ρώσους για νέα αεροπορικά πλήγματα”, δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του, χωρίς να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για οποιαδήποτε από αυτές τις νέες επιθέσεις.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ