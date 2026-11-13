Πλοίο γκρέμισε με τον καταπέλτη του τον φάρο της Σερίφου (βίντεο)

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες προσέγγισης και πρόσδεσης πλοίου της ακτοπλοϊκής γραμμής στο λιμάνι της Σερίφου θέτει ο Cpt. Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών (ΠΕΠΤ), με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία προσέγγισης και πρόσδεσης στο λιμάνι, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο λανθασμένων χειρισμών, αλλά και επιλογής ακατάλληλης θέσης πρόσδεσης για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι ο καταπέλτης κατέβηκε πριν ολοκληρωθεί η πλήρης πρόσδεση και ασφάλιση των δύο κάβων του πλοίου. Οι ισχυροί άνεμοι φέρεται να παρέσυραν το πλοίο, με αποτέλεσμα η πλώρη και ο καταπέλτης να προσκρούσουν στον φάρο του λιμανιού, προκαλώντας την καταστροφή του.

Ο Cpt. Γιώργος Βάλλης ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι χειρισμοί που πραγματοποιήθηκαν, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια στο λιμάνι της Σερίφου.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στο DEBATER:

«Υπήρξε σωστή εκτίμηση των καιρικών συνθηκών; Ήταν κατάλληλη η επιλογή της προβλήτας; Για ποιον λόγο κατέβηκε ο καταπέλτης πριν ολοκληρωθεί η ασφαλής πρόσδεση του πλοίου;

Η ασφάλεια στη θάλασσα και στα λιμάνια δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Κάθε περιστατικό πρέπει να διερευνάται σε βάθος, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα συμβάντα στο μέλλον».

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και των διαδικασιών προσέγγισης και πρόσδεσης των επιβατηγών πλοίων, ιδιαίτερα σε περιοχές που δοκιμάζονται συχνά από ισχυρούς ανέμους.

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Οι αποκλειστικές φωτογραφίες από το συμβάν αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της πρόσκρουσης και ενισχύουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος χειρισμός.