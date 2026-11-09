Κεφαλονιά: Μηχανική βλάβη σε πλοίο με προορισμό την Πάτρα

Μηχανική βλάβη σημειώθηκε στο Ε/Γ-Ο/Γ “Ανδρέας Κάλβος” Ν.Π. 10801, στο λιμάνι της Σάμης Κεφαλλονιάς, το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από Σάμη προς Πάτρα, με 181 επιβάτες και 21 ΙΧ. Οι επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους, μέσω του λιμένα του Πόρου προς Κυλλήνη, με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.