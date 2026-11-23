Νέα διάσταση στη φωτιά που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα λεωφορεία των ΜΑΤ και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου στου Γουδή δίνει μια δημόσια προειδοποίηση αστυνομικών, η οποία είχε διατυπωθεί περίπου δύο μήνες νωρίτερα.

Σε απόσπασμα της εκπομπής «Η Φωνή της Σύγχρονης Αστυνομίας» της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, που μεταδίδεται από το BLUE SKY, αστυνομικός της ΥΑΤ είχε καταγγείλει ότι τα περιστατικά ανάφλεξης υπηρεσιακών λεωφορείων είναι επαναλαμβανόμενα και γνωστά στην ηγεσία.

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«Τα λεωφορεία τα στείλαμε για να μας έρθουν καλύτερα και γύρισαν χειρότερα. Είναι φέρετρα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Πάνω από δέκα περιστατικά σε τέσσερα χρόνια»

Ο αστυνομικός εξήγησε ότι η ανακατασκευή περίπου 60 λεωφορείων αποτέλεσε αρχικά αίτημα των ίδιων των εργαζομένων, καθώς δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα κονδύλια για την αγορά καινούργιων οχημάτων.

Όπως υποστήριξε, η πρόταση ήταν θετική, όμως το τελικό αποτέλεσμα δημιούργησε ακόμη περισσότερα προβλήματα.

«Εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε πάνω από δέκα περιστατικά στα οποία λεωφορεία των ΜΑΤ έχουν πάρει φωτιά στο κέντρο της Αθήνας», ανέφερε, τονίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στα οχήματα βρίσκονταν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για τα περιστατικά είχαν εκδοθεί επίσημες ανακοινώσεις από την Ένωση, ενώ τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. είχαν ενημερωθεί.

«Πρέπει να μας απαντήσουν γιατί, αφού έχουν σημειωθεί τόσα περιστατικά, δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα», σημείωσε, ζητώντας είτε την αντικατάσταση είτε την ουσιαστική επισκευή των λεωφορείων.

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Η καταγγελία για τον κινητήρα του air condition

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει στον κινητήρα του συστήματος κλιματισμού, τον οποίο παρουσίασε ως βασική εστία του προβλήματος στα προηγούμενα περιστατικά.

«Αυτό είναι το σημείο που παίρνει φωτιά: ο κινητήρας του air condition», είχε υποστηρίξει.

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Παράλληλα, εκτίμησε ότι το συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν θα ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ, αντιπαραβάλλοντάς το με τα περίπου 100 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, δαπανώνται ετησίως για αποσπάσεις.

Ο αστυνομικός περιέγραψε επίσης τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό των λεωφορείων κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι διμοιρίες παραμένουν επί ώρες μέσα στα οχήματα χωρίς λειτουργικό κλιματισμό.

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Η φωτιά στου Γουδή

Η προειδοποίηση επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά τη μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στην οδό Κοκκινοπούλου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα σταθμευμένα λεωφορεία και επεκτάθηκε σε τρία ακόμη οχήματα, καθώς και στην καμπίνα βυτιοφόρου. Δύο κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι άλλες δύο υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

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Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν μπορεί να συνδεθεί επισήμως η συγκεκριμένη πυρκαγιά με το πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού που είχε καταγγείλει ο αστυνομικός.

Οι προηγούμενες προειδοποιήσεις, πάντως, δημιουργούν πλέον κρίσιμα ερωτήματα για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, την ποιότητα της ανακατασκευής και τους λόγους για τους οποίους οχήματα με επαναλαμβανόμενα προβλήματα εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού.