Σοκ και συγκίνηση προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή που αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εισέρχονται σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και εντοπίζουν δύο μικρά παιδιά μόνα τους, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, πρόκειται για ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών και ένα αγοράκι δύο ετών, τα οποία φέρονται να είχαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη για πολλές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μην κλαις» – Οι πρώτες στιγμές μέσα στο σπίτι

Στο οπτικό υλικό ακούγεται το αγοράκι να κλαίει, ενώ ένας από τους αστυνομικούς το παίρνει στην αγκαλιά του και προσπαθεί να το καθησυχάσει, λέγοντάς του «μην κλαις».

Το κοριτσάκι εμφανίζεται πιο ήρεμο, με τον δεύτερο αστυνομικό να του λέει: «Πάμε τώρα να βρούμε τη μαμά». Στο διαμέρισμα εισήλθαν στη συνέχεια και γείτονες, προκειμένου να βοηθήσουν στη φροντίδα των παιδιών.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού αποτυπώνουν έντονη ακαταστασία και ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής. Το δίχρονο αγοράκι ήταν λερωμένο, με αποτέλεσμα ένας από τους αστυνομικούς να του αλλάξει πάνα και να του φορέσει καθαρά ρούχα.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν επίσης να εξασφαλίσουν φαγητό για τα δύο αδελφάκια.

Άκουγαν τα παιδιά να κλαίνε από το απόγευμα

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε ύστερα από τηλεφώνημα γείτονα στην Άμεση Δράση, περίπου στις 23:15 το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι άκουγαν τα παιδιά να κλαίνε από τις 17:00. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι μέσα στο διαμέρισμα δεν βρισκόταν κανένας ενήλικας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άμεσα κλειδαράς και υπήρχαν φόβοι για την ασφάλεια των παιδιών, οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα και μπήκαν στο σπίτι.

Δείτε το βίντεο

Στο Ιπποκράτειο τα δύο παιδιά

Τα αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου παραμένουν κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή.

Η δίκη τους αναβλήθηκε για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.