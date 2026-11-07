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ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Στις φλόγες πετρελαιοφόρο μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκη ανατολικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος. Δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για το πλήρωμα ή την έκταση των ζημιών.

Ιράν: Στις φλόγες πετρελαιοφόρο μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ
Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay
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Φωτιά ξέσπασε σε πετρελαιοφόρο πλοίο ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, εν μέσω αυξημένης έντασης και σοβαρών περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

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Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή που οι αρχές της Τεχεράνης χαρακτηρίζουν επικίνδυνη και περιορισμένης πρόσβασης.

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Κατά την ανακοίνωση του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, το πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη ενώ έπλεε ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πλοίο είχε εισέλθει σε απαγορευμένη και μη ασφαλή θαλάσσια περιοχή, έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής του.

Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη διέλευση από περιοχές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες χωρίς προηγούμενο συντονισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα το όνομα και η σημαία του δεξαμενόπλοιου, ούτε πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος ή την έκταση των ζημιών.

Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Επαναλαμβανόμενα περιστατικά με δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται διαδοχικές αναφορές για πυρκαγιές και προσκρούσεις πλοίων σε νάρκες στην ευρύτερη περιοχή.

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Στις 5 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό είχαν τυλιχθεί στις φλόγες σε διαφορετικά περιστατικά.

Σύμφωνα με την ιρανική εκδοχή, ένα από τα δεξαμενόπλοια προσέκρουσε σε νάρκη, ενώ το δεύτερο εκδήλωσε πυρκαγιά κατά την έξοδό του από θαλάσσια διαδρομή. Φωτιά αναφέρθηκε και σε ρυμουλκό που προσέγγισε το δεύτερο πλοίο για να συνδράμει στην κατάσβεση.

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Οι ιρανικές αρχές συνδέουν τα περιστατικά με τη χρήση μη εγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών, ενώ η ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιμέρους συνθηκών παραμένει περιορισμένη.

Γιατί είναι κρίσιμα τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και αποτελούν κομβικό πέρασμα για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

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Πριν από τη στρατιωτική σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, από την περιοχή διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και τα περιστατικά που αφορούν εμπορικά πλοία έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πληρωμάτων, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ομαλή τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς ενέργειας.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή συνδέονται άμεσα με την αντιπαράθεση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

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