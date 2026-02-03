Θρίλερ στο Πέραμα: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή – Φέρει αίματα στο πρόσωπό της

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη το βράδυ της Τρίτης (03.02) στο Πέραμα, καθώς μία 41χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για χρήστη ναρκωτικών ουσιών, ενώ, τη γυναίκα εντόπισε η μητέρα της. Στο σημείο βρίσκεται και ο σύντροφός της, ο οποίος είναι επίσης χρήστης ουσιών.

Η σορός φέρει ίχνη αίματος στο πρόσωπο, γεγονός που έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μάλιστα, εξετάζεται εάν πρόκειται για πτώση με τραυματισμό ή αν υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν την υπόθεση.