Χανιά: Πένθος για τον αιφνίδιο θάνατο της 41χρονης Άννας σε κατάλυμα στη Σούγια

Θλίψη έχει σκορπίσει στα Χανιά η είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο της 41χρονης Άννας Λειψάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε κατάλυμα στη Σούγια την Κυριακή, 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το neakriti, αμέσως μετά τον εντοπισμό της ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Καντάνου, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει τη γυναίκα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

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Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Άννα Λειψάκη ήταν κόρη του πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη, και αδελφή του προπονητή του Ομίλου, Σεμπάστιαν Λειψάκη.

Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλειά της, συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και εξέδωσε ψήφισμα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Όμιλος εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον Δημήτρη Λειψάκη, τον Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της και να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία», αναφέρει μεταξύ άλλων το συλλυπητήριο μήνυμα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.