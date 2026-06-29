Λιβαδειά: “Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί” – Ξεσπάσει ο πατέρας της 35χρονης για τον θάνατο της κόρης του

Οργισμένος είναι ο πατέρας της Βιοσάνας από τη Λιβαδειά που πέθανε λίγο μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας της αδικοχαμένης 35χρονης δήλωσε στο STAR: «Το λουλούδι μου έφυγε… Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου. Άφησε πίσω της ένα μωρό… Δεν πρόλαβε να το δει στα μάτια της, όχι να το μεγαλώσει. Μια χαρά ήταν. Έκανε κανονικά τις εξετάσεις της. Μου τη φάγανε την κόρη μου. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλω. Είμαστε στο 2026. Τι γιατροί είναι αυτοί; Γιατροί ή χασάπηδες; Να μάθω ποιος έχει την ευθύνη, αυτό θέλω» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της Βιοσάνας.

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«Θα το φτάσω μέχρι το τέλος» ανέφερε ο σύζυγος της 35χρονης

Παράλληλα, εξοργισμένος είναι και ο σύζυγος της Βιοσάνας ο οποίος, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Όταν μου ‘φέραν το μωρό, το μόνο που μου είπαν εμένα ‘είχε μία απλή αιμορραγία και καταφέραμε, όλα καλά, θα κατέβει σε λίγο’. Ενώ περίμενα με το μωρό, στις 10 η ώρα έφυγε ο γιατρός και δεν τον ξαναείδα μέχρι στις 3 το απόγευμα, ούτε τη γυναίκα μου. Ρώταγα συνέχεια ‘πού είναι η γυναίκα μου, γιατί δεν κατεβαίνει’» για να προσθέσει:

«Οι νοσοκόμες μού λέγανε ότι θα κατέβει σε λίγο, θα σου πει ο γιατρός και στις 3 η ώρα κατεβαίνει με την αναισθησιολόγο ο γιατρός και μου λέει ότι ‘είχε πάλι μια εσωτερική αιμορραγία, είχε αιμορραγήσει κολπικά και έπρεπε να την ξανανοίξουν και να της αφαιρέσουν τη μήτρα’».

«Δεν είχε τίποτα η γυναίκα μου, όλες οι εξετάσεις ήταν μια χαρά. Ο ίδιος την παρακολουθούσε. Μου λέει επίσης ‘βρήκα στη μήτρα κομμάτια από προηγούμενη καισαρική’, που η προηγούμενη καισαρική είναι πριν από 10 χρόνια. Ο μικρός ο πρώτος είναι 10 χρόνων» τόνισε, για να καταλήξει:

«Πριν από 1 χρόνο και, είχε ξαναμείνει έγκυος αλλά δεν πήγε καλά και έκανε απόξυση ο ίδιος ο γιατρός, καθαρισμό. Και αυτά γιατί δεν φάνηκαν όλα στους υπέρηχους;. Το παιδάκι είναι με μένα, με την αδερφή της γυναίκας μου, με την αδερφή μου, με την μάνα μου.

Θα περιμένω να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, θα δω τι θα πουν οι εξετάσεις κι αν έχει γίνει κάποιο λάθος από γιατρούς, κάποια αμέλεια, το παραμικρό λάθος, θα το φτάσω μέχρι το τέλος».