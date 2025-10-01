Θρίλερ στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σε χωράφι σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη

Την σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, σε χωράφι στην Χερσόνησο στο Ηράκλειο της Κρήτης, εντόπισε ένας κάτοικος του Καλού Χωριού το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το patris.gr, εικάζεται ότι η σορός ανήκει σε έναν 82χρονο ο οποίος αγνοείται από τον περασμένο Μάιο και εντοπίστηκε περίπου 500 μέτρα από το χωριό.