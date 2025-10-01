Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σε χωράφι σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη

Φέρεται να ανήκει σε 82χρονο που αγνοείται από τον Μάιο

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σε χωράφι σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI/ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Την σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, σε χωράφι στην Χερσόνησο στο Ηράκλειο της Κρήτης, εντόπισε ένας κάτοικος του Καλού Χωριού το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το patris.gr, εικάζεται ότι η σορός ανήκει σε έναν 82χρονο ο οποίος αγνοείται από τον περασμένο Μάιο και εντοπίστηκε περίπου 500 μέτρα από το χωριό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ