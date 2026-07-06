Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Βιάννο Ηρακλείου
Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εκδηλώθηκε πλησίον της περιοχής Άφρατη στο δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα 06 Ιουλίου 2026 περίπου στις 13:00 το μεσημέρι.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου.
Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες (κυρίως ελαιώνες).
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφίρ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις