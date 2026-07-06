Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Βιάννο Ηρακλείου

Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση εκδηλώθηκε πλησίον της περιοχής Άφρατη στο δήμο Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα 06 Ιουλίου 2026 περίπου στις 13:00 το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου.

Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες (κυρίως ελαιώνες).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφίρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.