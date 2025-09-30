Ηράκλειο: Στη «φάκα» 51χρονος με κοκαΐνη και ηρωίνη κρυμμένες στο ΙΧ

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος είχε κρύψει στη μηχανή του αυτοκινήτου ναρκωτικά.

Σύμφωνα με όσα γράφει το cretapost, όλα ξεκίνησαν όταν έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας η πληροφορία για την δράση ενός 51χρονου από την Αλβανία, ο οποίος κατέβαινε από την Αθήνα στο Ηράκλειο ώστε να προμηθεύσει σε διακινητές ποσότητες ναρκωτικών.

Σήμερα, Δευτέρα (30/09) οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση όπου κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν στο λιμάνι του Ηρακλείου τον 51χρονο να οδηγεί ένα ΙΧ.

Οι άντρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημα.

Επιμελώς κρυμμένα βρέθηκαν στη μηχανή του αυτοκινήτου 1 κιλό και 300 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου και 286 γραμμάρια κοκαΐνης.

Την ίδια ώρα βρήκαν το χρηματικό ποσό 140 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.