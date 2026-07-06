Ηράκλειο: Από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο τελικά ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο πέθανε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με το neakriti, όπως προέκυψε, η δημοσιογράφος υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

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Η Μαρία Αντωνογιαννάκη έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία μόλις 46 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους, τους συγγενείς και ολόκληρο τον δημοσιογραφικό κόσμο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε οικογενειακό ιστορικό, καθώς ο πατέρας της είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου στην ηλικία των 30 ετών.

Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 16:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.