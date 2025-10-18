Θήβα: Συνελήφθησαν 3 άτομα που ήταν μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

Στην εξάρθρωση συμμορίας τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Θήβα προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, στοχευμένη – εξιδεικευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025 το πρωί, στον Οικισμό του Πυρίου Θηβών, η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας, σύμφωνα με τον ευρύτερο σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, -2- Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας, -2- Ο.Π.Κ.Ε. των Δ.Α. Ευβοίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα, Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Θηβών, η Διμοιρία Υποστήριξης της Δ.Α. Βοιωτίας, καθώς και σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, μετά του συνοδού του, από Δ.Α. Φθιώτιδας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης επετεύχθη η εξάρθρωση συμμορίας, η αποδόμηση της οποίας είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης έρευνας και κατάλληλης αξιολόγησης – αξιοποίησης στοιχείων και δεδομένων, που είχαν συλλεχθεί με μεθοδικότητα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί – μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα ένας άνδρας και δύο γυναίκες, ενώ από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα ηρωίνης, σε μορφή βράχου, μεικτού βάρους -6,7- γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους -3,1- γραμμαρίων,

ζυγαριά ακριβείας, με δυνατότητα ζύγισης έως -500- γραμμαρίων,

-27- ναρκωτικά δισκία και -43- τμήματα ναρκωτικών δισκίων, άνευ ιατρικής συνταγής,

το χρηματικό ποσό των -14.645- ευρώ,

-3- κινητά τηλέφωνα, καθώς και

κόπτης και κομμάτι νάιλον συσκευασίας, πρόσφορα για την συσκευασία επιμέρους δόσεων ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελέγχθηκαν -32- άτομα και -4- οχήματα, προσήχθησαν -5- άτομα, διενεργήθηκαν -3- νομότυπες έρευνες σε οικίες, ενώ συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός για ανυποταξία.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ οι τρεις συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/παράλληλη έδρα Θηβών και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.