Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην σορό της 61χρονης που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 63χρονο σύζυγό της στο Θησείο τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε χτυπήματα σε όλο της το σώμα και συγκεκριμένα, στον θώρακα, στο κεφάλι, στα πόδια και στα χέρια, με τον θάνατό της να προέρχεται από στραγγαλισμό.

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Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου, κοντά στην Ακρόπολη. Εκείνη την ώρα, ο 63χρονος κάλεσε το «100» και ενημέρωσε την Άμεση Δράση για όσα είχαν συμβεί.

Κατά την επικοινωνία του με τις Αρχές, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει την 61χρονη σύντροφό του, επισημαίνοντας ότι η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες εισήλθαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι η 61χρονη δεν είχε σφυγμό ούτε άλλα σημεία ζωής.