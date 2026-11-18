Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Ασπρόπυργο, με μία 51χρονη γυναίκα να δέχεται χτυπήματα από τον σύζυγο και τον γιο της, ενώ στο σημείο βρίσκεται ήδη περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Η γυναίκα είχε προλάβει να καλέσει το 100, καταγγέλλοντας ότι κινδύνευε μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με την ίδια, χρειάστηκε να περάσει περίπου μία ώρα μέχρι να φτάσει η πρώτη αστυνομική δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αστυνόμε, σας παρακαλώ βοηθήστε με»

Στο σκληρό οπτικό υλικό καταγράφονται οι στιγμές έντασης έξω από το σπίτι. Η 51χρονη φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί, ενώ δύο άνδρες την καταδιώκουν και της επιτίθενται.

Λίγα μέτρα μακριά βρίσκεται το περιπολικό, ενώ στο πλάνο διακρίνεται και αστυνομικός. Κάποια στιγμή η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει απεγνωσμένα:

«Αστυνόμε, σας παρακαλώ βοηθήστε με».

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, ένας από τους άνδρες κινείται απειλητικά προς το μέρος των αστυνομικών και χτυπά με δύναμη το καπό του περιπολικού. Ο αστυνομικός φαίνεται να οπισθοχωρεί και στη συνέχεια να απομακρύνεται προς τον δρόμο.

Το επεισόδιο έληξε όταν στο σημείο έφτασε δύναμη της ΟΠΚΕ, η οποία προχώρησε στις συλλήψεις των δύο ανδρών.

Στο μικροσκόπιο η αστυνομική αντίδραση

Το βίντεο δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της καταγγελίας και την αντίδραση των πρώτων αστυνομικών που έφτασαν στο σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει διαταχθεί επίσημη διοικητική ή πειθαρχική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών. Για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με ενδεχόμενες ευθύνες προϋποθέτει την εξέταση ολόκληρου του περιστατικού, των κλήσεων στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και των εντολών που είχαν δοθεί στο πλήρωμα.

Η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. έχει δημιουργήσει ειδικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και πρόσφατα παρουσίασε τη δράση «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή» για την προστασία των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλη πρόσφατη υπόθεση που είχε παρουσιάσει το DEBATER, η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα απέτρεψε πιθανή τραγωδία.

«Δεν έχω σπλήνα από το ξύλο που έχω φάει»

Η 51χρονη υποστήριξε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία από τον σύζυγό της, αλλά η πρώτη φορά που αποφάσισε, όπως είπε, να «σηκώσει κεφάλι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως κατήγγειλε, ζει υπό καθεστώς φόβου από το 2013, όταν είχε ξυλοκοπηθεί τόσο σοβαρά ώστε να χάσει τον σπλήνα της.

«Δεν έχω σπλήνα από το ξύλο που έχω φάει», ανέφερε, περιγράφοντας ένα πολυετές ιστορικό κακοποίησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι έχει επτά παιδιά. Η γυναίκα εξήγησε ότι παρέμενε στην οικογένεια για χάρη τους και επειδή κάθε φορά πίστευε ότι ο σύζυγός της θα άλλαζε συμπεριφορά.

Η διαφωνία για την κόρη και οι καταγγελλόμενες απειλές

Σύμφωνα με την περιγραφή της 51χρονης, η ένταση ξεκίνησε από μία διαφωνία σχετικά με την κόρη του ζευγαριού, από την οποία ο σύζυγος φέρεται να απαιτούσε να πληρώνει ενοίκιο.

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι ο άνδρας της την απείλησε λέγοντας:

«Είσαι δικιά μου. Απόψε θα σου ξυρίσω το κεφάλι και θα σου κάνω χαρακιές».

Για τη συμμετοχή του γιου της στην επίθεση, η 51χρονη ανέφερε ότι δεν την είχε χτυπήσει ξανά. Όταν τον ρώτησε την επόμενη ημέρα για τη συμπεριφορά του, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι «θόλωσε» επειδή την είδε να καλεί την Αστυνομία.

Τι υποστηρίζει ο σύζυγος

Ο σύζυγος της 51χρονης δίνει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Υποστηρίζει ότι η γυναίκα κρατούσε μαχαίρι, απειλούσε τον ίδιο, τα παιδιά αλλά και τον εαυτό της και ότι εκείνος μαζί με τον γιο τους προσπάθησαν να την ακινητοποιήσουν και να της αφαιρέσουν το αιχμηρό αντικείμενο.

Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας, μαζί με το βίντεο, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τις αναφορές των αστυνομικών.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο σύζυγος

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, έλαβε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την οικογενειακή κατοικία.

Η 51χρονη, ωστόσο, καταγγέλλει ότι τελικά αναγκάστηκε να φύγει η ίδια από το σπίτι, καθώς εξακολουθεί να φοβάται για την ασφάλειά της και θεωρεί ότι ο σύζυγός της δεν θα σεβαστεί τους περιοριστικούς όρους.

Πού μπορούν να απευθυνθούν τα θύματα

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να καλέσουν το 100. Εάν δεν μπορούν να μιλήσουν, έχουν τη δυνατότητα να στείλουν γραπτό μήνυμα στο 100, αναφέροντας την ακριβή διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο και το είδος της επείγουσας ανάγκης.

Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 παρέχει στις γυναίκες ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για τη φιλοξενία σε προστατευμένους ξενώνες.