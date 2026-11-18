Το ίδιο το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στην ταυτοποίηση ενός 51χρονου, ο οποίος εμφανίζεται να οδηγεί πολυτελές αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Το ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών, την ώρα που ο οδηγός ανέπτυσσε μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς.

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Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το βίντεο με την επικίνδυνη οδήγηση

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το πολυτελές αυτοκίνητο εμφανίζεται να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός πραγματοποιούσε παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δείτε το βίντεο

Η παρουσία των δύο μικρών παιδιών μέσα στο όχημα επιβάρυνε περαιτέρω τη θέση του 51χρονου, καθώς στη δικογραφία συμπεριλήφθηκε και το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου.

Πώς τον ταυτοποίησε η ΕΛ.ΑΣ.

Το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκε κατά την έρευνα που πραγματοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Η συγκεκριμένη ομάδα ερευνά αναρτήσεις στις οποίες καταγράφονται οδηγοί να αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες, να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς ή να επιδεικνύουν άλλες παραβατικές συμπεριφορές.

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Οι αστυνομικοί ανέλυσαν το βίντεο, τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τις σχετικές αναρτήσεις, καταλήγοντας στην ταυτοποίηση του 51χρονου ως οδηγού του οχήματος.

Δεν ανακοινώθηκε σύλληψη του άνδρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική αξιολόγησή της.

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Τα βίντεο στα social media οδηγούν στην ταυτοποίηση οδηγών

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά υποθέσεων κατά τις οποίες οδηγοί κατέγραψαν και δημοσίευσαν οι ίδιοι τις επικίνδυνες πράξεις τους.

Πρόσφατα η ίδια ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. είχε ταυτοποιήσει 64χρονο που εμφανιζόταν σε βίντεο να οδηγεί με ταχύτητα έως 293 χλμ./ώρα στην Αττική.

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Ανάλογη έρευνα είχε οδηγήσει και στην ταυτοποίηση δύο μοτοσικλετιστών που ανέβαζαν στα social media βίντεο με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και επικίνδυνους ελιγμούς.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί και 15χρονος που οδηγούσε με 187 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης.

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Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να παρακολουθεί δημόσιες αναρτήσεις που καταγράφουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, καθώς το ίδιο το υλικό μπορεί να αποτελέσει αφετηρία έρευνας και σχηματισμού δικογραφίας.