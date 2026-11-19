Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου στην Ακρόπολη, όταν 63χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη σύζυγό του, στην οδό Αίθρας.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας κάλεσε περίπου στις 2 τα ξημερώματα την αστυνομία και είπε ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του κι ότι στη συνέχεια εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα βρέθηκε στον χώρο του σαλονιού, στο πάτωμα, με μώλωπες σε όλο της τη σώμα.

Μάρτυρα ανέφερε στο DEBATER: «Είχα δει μια φορά την γυναίκα να κλαίει στο μπαλκόνι αλλά νόμιζα ότι έχει ψυχολογικά. Τελικά την σκότωσε… Είχε έρθει αστυνομία και άλλη φορά αλλά για κλοπή».