Ακρόπολη: 63χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη σύζυγό του (φωτογραφίες)
Η γυναίκα βρέθηκε με μώλωπες στο πάτωμα
Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου στην Ακρόπολη, όταν 63χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη σύζυγό του, στην οδό Αίθρας.
Συγκεκριμένα, ο άνδρας κάλεσε περίπου στις 2 τα ξημερώματα την αστυνομία και είπε ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του κι ότι στη συνέχεια εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα βρέθηκε στον χώρο του σαλονιού, στο πάτωμα, με μώλωπες σε όλο της τη σώμα.
Μάρτυρα ανέφερε στο DEBATER: «Είχα δει μια φορά την γυναίκα να κλαίει στο μπαλκόνι αλλά νόμιζα ότι έχει ψυχολογικά. Τελικά την σκότωσε… Είχε έρθει αστυνομία και άλλη φορά αλλά για κλοπή».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις