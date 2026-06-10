Θήρα: Αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών – Συνελήφθησαν δυο άτομα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στη Θήρα την Τρίτη 9/6.

Μάλιστα, συνελήφθησαν ένας 33χρονος ημεδαπός και 41χρονος αλλοδαπός σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών και επισταμένης επιτήρησης πεδίου, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με στοχευμένες ταυτόχρονες έρευνες στις κατοικίες των δραστών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

Στην κατοικία του 33χρονου:

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -46,5- γραμμαρίων

-8- «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους -7- γραμμαρίων

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Πιστόλι

-11- φυσίγγια

Το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ

Κινητό τηλέφωνο

Στην κατοικία του 41χρονου:

Εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από δύο αυτοσχέδιες κατασκευές με σκίαστρα – δοκούς στήριξης, λαμπτήρες και σύστημα εξαερισμού

-26- δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -248,4- γραμμαρίων

Αεροβόλο όπλο

-8- φυσίγγια

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ

Φορητός υπολογιστής

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Επίσης διακριβώθηκε ότι, την 15 Απριλίου 2026 στη Θήρα, ο 33χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με συνοδηγό έναν 20χρονο αλλοδαπό διέφυγαν από αστυνομικό έλεγχο απορρίπτοντας ένα πιστόλι. Για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε σχηματισθεί σε βάρος τους δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.