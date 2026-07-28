Νέα Σμύρνη: Ο Daima είναι ο 23χρονος τράπερ που συνελήφθη μετά την καταδίωξη – Γιος γνωστού ηθοποιού

Νέες εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση του 23χρονου τράπερ που συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (27/7) έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για τον Daima, έναν από τους γνωστότερους εκπροσώπους της ελληνικής τραπ σκηνής, ο οποίος είναι παράλληλα γιος του πασίγνωστου Έλληνα ηθοποιού, Μιχάλη Ιατρόπουλου.

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Πώς έγινε η καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στον οδηγό μοτοσικλέτας στην οδό Αιγαίου, στη Νέα Σμύρνη.

Ο 23χρονος τράπερ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους γύρω δρόμους.

Λίγη ώρα αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ κατά τον έλεγχο φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή του κατσαβίδι, γεγονός που περιλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία.

Ποιος είναι ο Daima

Ο Daima συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής τραπ σκηνής, έχοντας αποκτήσει μεγάλη απήχηση μέσα από τις κυκλοφορίες του και τις συνεργασίες του.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεχώρισε, με τη μουσική του να συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες και εκατοντάδες χιλιάδες μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του συγκαταλέγονται τα «ATHINA» και «VARKARIS» και «LEOFORIO».