Πυρκαγιά στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας – Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις την έσβησαν σε 45 λεπτά

Κατασβέστηκε σε 45 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Λοκρών.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.