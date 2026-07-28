Πυρκαγιά στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας – Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις την έσβησαν σε 45 λεπτά
Ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση
Κατασβέστηκε σε 45 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Λοκρών.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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