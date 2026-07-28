DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας – Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις την έσβησαν σε 45 λεπτά

Ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση

Πυρκαγιά στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας – Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις την έσβησαν σε 45 λεπτά
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Κατασβέστηκε σε 45 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 28/8 σε αγροτοδασική έκταση στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Λοκρών.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ