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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σουφλί Έβρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρεί 1 ελικόπτερο

Εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση

Φωτιά στο Σουφλί Έβρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρεί 1 ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:50

Φωτιά σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί Έβρου ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 28/8, με αποτέλεσμα να σημάνει συυναγερμός στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν πλέον 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Διδυμοτείχου.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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