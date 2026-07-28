Φωτιά στο Σουφλί Έβρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρεί 1 ελικόπτερο
Εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση
Φωτιά σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί Έβρου ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 28/8, με αποτέλεσμα να σημάνει συυναγερμός στην Πυροσβεστική.
Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν πλέον 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Διδυμοτείχου.
Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις