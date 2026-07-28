Ορτέγκα: Το μεσημέρι στην Αθήνα ο 33χρονος τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό
Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του
Στην Ελλάδα αναμένεται λίγο μετά τις 15:00 αναμένεται ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Στεφάν Ορτέγκα που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Τζολάκη κάτω από τα “ερυθρόλευκα” γκολποστ.
Ειδικότερα, ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας θα ταξιδέψει από το Αμβούργο της Γερμανίας με προορισμό την Ελλάδα προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.
Ο ίδιος αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος στις 15:22 και στη συνέχεια θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα είναι καλά, θα ανακοινωθεί από τους «ερυθρολεύκους», αποτελώντας τον αντί-Τζολάκη.
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