Ορτέγκα: Το μεσημέρι στην Αθήνα ο 33χρονος τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό

Στην Ελλάδα αναμένεται λίγο μετά τις 15:00 αναμένεται ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Στεφάν Ορτέγκα που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Τζολάκη κάτω από τα “ερυθρόλευκα” γκολποστ.

Ειδικότερα, ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας θα ταξιδέψει από το Αμβούργο της Γερμανίας με προορισμό την Ελλάδα προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

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Ο ίδιος αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος στις 15:22 και στη συνέχεια θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα είναι καλά, θα ανακοινωθεί από τους «ερυθρολεύκους», αποτελώντας τον αντί-Τζολάκη.