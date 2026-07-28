Γαλλία: Εντοπίστηκαν 5 νεκρά βρέφη σε χαρτόκουτα – Βρέθηκαν σε σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνζ

Πέντε νεκρά νεογέννητα βρέθηκαν στο σπίτι ενός ζευγαριού στην πόλη Οράνζ της Γαλλίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Η αστυνομία βρήκε εντός σπιτιού ενός ζευγαριού του οποίου η σύζυγος είχε φέρει στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν τα σώματα μέσα σε χάρτινα κουτιά.

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Η γυναίκα, γεννημένη το 1994, φέρεται να γέννησε ακόμη ένα παιδί το βράδυ της Δευτέρας. Ήταν το τρίτο της παιδί, καθώς έχει ήδη δύο ακόμη παιδιά, ηλικίας 8 και 12 ετών.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, το σώμα ενός βρέφους που βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης εντοπίστηκε από τον σύζυγό της, έπειτα από έναν καβγά μεταξύ τους σχετικά με το περιεχόμενο ενός κουτιού.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στο σπίτι του ζευγαριού, ανακάλυψαν τα σώματα των βρεφών μέσα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες βρίσκονταν τοποθετημένες μέσα σε κουτιά.