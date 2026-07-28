DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Παρουσιάζει τις θέσεις της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δείτε βίντεο

Παρών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον Γιώργο Καραμέρο

Αλέξης Τσίπρας: Παρουσιάζει τις θέσεις της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δείτε βίντεο
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει σε εκδήλωση στο Σεράφειο συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων ο Αλέξης Τσίπρας.

Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη με τη δημιουργία νέων δήμων, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρών έχουν δώσει μέχρι στιγμής ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον Γιώργο Καραμέρο, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, καθώς και πλήθος συνεργατών και υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ

Με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε συνέχεια και της […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ