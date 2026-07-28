Αλέξης Τσίπρας: Παρουσιάζει τις θέσεις της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δείτε βίντεο

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει σε εκδήλωση στο Σεράφειο συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων ο Αλέξης Τσίπρας.

Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη με τη δημιουργία νέων δήμων, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις.

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Το παρών έχουν δώσει μέχρι στιγμής ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον Γιώργο Καραμέρο, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, καθώς και πλήθος συνεργατών και υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα.