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ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη γνωστού “ανθρώπου της νύχτας” στην Πάτρα για εκβιασμούς και ναρκωτικά – Έχει κατηγορηθεί για αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Σούλι

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Πατρών και πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο

Σύλληψη γνωστού “ανθρώπου της νύχτας” στην Πάτρα για εκβιασμούς και ναρκωτικά – Έχει κατηγορηθεί για αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Σούλι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (27/7) 30χρονος γνωστός “άνθρωπος της νύχτας” στην Πάτρα.

Μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Οβρυά Πατρών συνελήφθη ο 30χρονος γνωστός στις αρχές και για παλιότερες υποθέσεις.

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Ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμών και ναρκωτικών, ενώ είχε κατηγορηθεί και για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή Σούλι, κατά το οποίο τραυματίστηκε στα πόδια ένας 22χρονος, έπειτα από υπόθεση που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Πατρών και πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο χωρίς ο ίδιος να προβάλει αντίσταση.

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