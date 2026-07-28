Λαμία: Βανάκι πετάχτηκε από STOP και έκλεισε τον δρόμο σε διανομέα – Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου
Ο νεαρός μοτοσικλετιστής έπεσε στο οδόστρωμα, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά
Τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, σημειώθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί της Τρίτης 28/8 στην οδό Παπαποστόλου στη Λαμία, όταν οδηγός βαν έκλεισε τον δρόμο σε διανομέα.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο οδηγός του μικρού λευκού βαν βγήκε από την οδό Αρκαδίου -στην οποία υπάρχει πινακίδα STOP- χωρίς να αντιληφθεί το δίκυκλο που κινούνταν επί της Παπαποστόλου με κατεύθυνση προς το κέντρο της Λαμίας.
Αυτό είχε αποτέλεσμα, το βαν να βρεθεί κάθετα στον δρόμο, κόβοντας την πορεία του διανομέα, ο οποίος αντέδρασε ταχύτατα και απέφυγε τη σφοδρή σύγκρουση.
Παρά τους ελιγμούς του, όμως, δεν μπόρεσε να αποφύγει εντελώς την επαφή, με αποτέλεσμα το μηχανάκι να χτυπήσει στο πίσω μέρος του βαν και ο διανομέας να βρεθεί στο οδόστρωμα.
Κάμερα ασφαλείας της περιοχής κατέγραψε τη στιγμή του τροχαίου:
@lamiareport.gr 🚨 Ένα ακόμη τροχαίο που υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουμε καλά στο STOP. 🛑 Ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. 🙏 *Το βίντεο δημοσιεύεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και ως υπενθύμιση της σημασίας της τήρησης του Κ.Ο.Κ. #lr #news #lamiareport #lamia ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός διανομέας δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.
πηγή στην Google
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