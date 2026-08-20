Θεσσαλονίκη: Τραυμάτισε με μαχαίρι 24χρονη μετά από έντονο καυγά (φωτογραφίες)

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στις 40 Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας ηλικίας 31 ετών τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο μια 24χρονη γυναίκα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των δύο σημειώθηκε έντονος καβγάς, με την 24χρονη, κατά πληροφορίες, να επιχειρεί να τον ληστέψει. Ο 31χρονος φέρεται να της επιτέθηκε, τραυματίζοντάς την στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα, μέχρι να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

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Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο 31χρονος όσο και η 24χρονη είναι χρήστες ναρκωτικών.