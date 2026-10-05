Γιαννάκος για Μαζωνάκη: «Πώς προμηθεύτηκε το ιατρείο στην Καρνεάδου τα αναισθητικά;»

Τη διαδρομή των αναισθητικών φαρμάκων που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ζητά να διερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γιαννάκος θέτει ερωτήματα για την προμήθεια της προποφόλης και της μιδαζολάμης, την ενδεχόμενη συνταγογράφησή τους και τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

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«Θα μας πει κάποιος πώς τα προμηθεύτηκε;», αναφέρει, ζητώντας ο έλεγχος να επεκταθεί και σε όσους ενδεχομένως προμήθευσαν τον χώρο με τα συγκεκριμένα σκευάσματα.

Τα ερωτήματα για τη συνταγογράφηση

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καλεί τις διωκτικές αρχές να εξετάσουν εάν υπάρχει συνταγογράφηση αναισθητικών φαρμάκων στον ΑΜΚΑ του τραγουδιστή και, εφόσον εντοπιστεί, ποιος γιατρός την πραγματοποίησε.

Ο ίδιος εκφράζει την εκτίμηση ότι πιθανότατα δεν υπάρχει σχετική συνταγή, χωρίς όμως να παρουσιάζει στην παρέμβασή του στοιχεία από το ιστορικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ένα παθολογικό ιατρείο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί μέθη και διατυπώνει καταγγελίες για τους περιορισμούς στην προμήθεια και τη συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του κ. Γιαννάκου. Το εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις προμήθειας, συνταγογράφησης και χορήγησης στη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Ζητά έλεγχο και των προμηθευτών

Ο κ. Γιαννάκος θέτει επίσης το ερώτημα εάν προκύπτουν ευθύνες για τους προμηθευτές των φαρμάκων.

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Ζητά να εξεταστεί αν τα σκευάσματα έφεραν τη σήμανση με μπλε στοιχεία, την οποία περιγράφει ως «Blue Box» στην ταινία γνησιότητας, καθώς και με ποιον τρόπο διακινήθηκαν και κατέληξαν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Η παρέμβασή του εστιάζει έτσι σε μια ακόμη πλευρά της υπόθεσης: πέρα από το ποια φάρμακα χορηγήθηκαν και υπό ποιες συνθήκες, πώς αποκτήθηκαν και ποια παραστατικά ή συνταγές συνόδευαν την προμήθειά τους.