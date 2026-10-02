Λαύριο: Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος ο 33χρονος μετά την επίθεση – Καλύτερα η σύντροφός του

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 33χρονος άνδρας που δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του στο Λαύριο, όπου βρισκόταν μαζί με την σύντροφό του, από τον 32χρονο πρώην σύντροφό της.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας φέρει τραύματα από μαχαίρι στα γεννητικά του όργανα, στην κλείδα και στα πλευρά, χειρουργήθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας και είναι διασωληνωμένος, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί σε ΜΕΘ του ΚΑΤ.

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Παράλληλα, η σύντροφός του, που δέχθηκε μαχαιριές στα άνω άκρα, στον πνεύμονα και στην πλάτη, είναι σε καλή κατάσταση κι έφυγε πριν από λίγο από το Ασκληπιείο με προορισμό το Υγεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο, στην περιοχή Καβοδόκανος, την ώρα που το ζευγάρι βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού.

Την ώρα του τραγικού περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν και κοιμόνταν τα δύο παιδιά της 32χρονης που είχε αποκτήσει με τον δράστη, ηλικίας 3 και 2 ετών.

Ο 32χρονος μετά την πράξη του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για να παραδοθεί όπου και συνελήφθη. Στις Αρχές έχει ήδη καταθέσει μια 51χρονη, η οποία φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη.

Πέντε καταγγελίες για απειλές μέσα σε έναν χρόνο

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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Ο 32χρονος φέρεται να είχε συλληφθεί συνολικά πέντε φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27/11/2025, 13/08/2026, 27/08/2026 και 02/09/2026, καθώς και μία καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, στις 10/07/2026. Η πρώτη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αφορούσε απειλές κατά της ζωής της παθούσας.

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Ήδη από τις 27/11/2025 είχε χορηγηθεί στην καταγγέλλουσα η εφαρμογή «Panic Button», παρέχοντάς της πρόσθετη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου. Η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί έως σήμερα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής πραγματοποίησαν στις 03/09/2026 συγκεκριμένη αναζήτηση στον χώρο εργασίας του καταγγελλομένου.

Κατά τον εντοπισμό του, παρεμπόδισαν την προσπάθεια διαφυγής του με όχημα και προέβησαν σε σωματικό έλεγχο και έρευνα του αυτοκινήτου του, κατά τους οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος. Ακολούθησαν η σύλληψή του και η προσαγωγή του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

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Από το διαβιβαστικό της δικογραφίας προκύπτει ότι η εισαγγελική αρχή ενημερώθηκε και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας της 27/08/2026. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αφορούσαν την απαγόρευση προσέγγισης της οικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους παρουσία συνηγόρου. Κατά συνέπεια, έχει γίνει η διαβίβαση στην Εισαγγελία στοιχείων και για το αμέσως προηγούμενο περιστατικό, ώστε αυτό να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.