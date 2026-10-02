Λαύριο: Η 32χρονη είχε κάνει πέντε καταγγελίες μέσα σε έναν χρόνο – Τα θύματα μεταφέρθηκαν κατακρεουργημένα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου στο Λαύριο όταν ένας 32χρονος, ρουμανικής καταγωγής, εισέβαλε σε μεζονέτα, αφού έσπασε τη τζαμαρία του ισογείου με βαριοπούλα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο, στην περιοχή Καβοδόκανος, την ώρα που το ζευγάρι βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού.

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Την ώρα του τραγικού περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν και κοιμόνταν τα δύο παιδιά της 32χρονης που είχε αποκτήσει με τον δράστη, ηλικίας 3 και 2 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τα δύο θύματα ηλικίας 33 και 32 ετών διακομίστηκαν κατακρεουργημένα, αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας με δύο ασθενοφόρα. Η 32χρονη είχε δεχθεί μαχαιριές στα άνω άκρα, στον πνεύμονα και στην πλάτη ενώ ο 33χρονος στα γεννητικά του όργανα, στην κλείδα και στα πλευρά. Η γυναίκα χρειάστηκε να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 32χρονος μετά την πράξη του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για να παραδοθεί όπου και συνελήφθη. Στις Αρχές έχει ήδη καταθέσει μια 51χρονη, η οποία φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη.

Πέντε καταγγελίες για απειλές μέσα σε έναν χρόνο

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ρεπόρτερ, η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 32χρονος φέρεται να είχε συλληφθεί συνολικά πέντε φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27/11/2025, 13/08/2026, 27/08/2026 και 02/09/2026, καθώς και μία καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, στις 10/07/2026. Η πρώτη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αφορούσε απειλές κατά της ζωής της παθούσας.

Ήδη από τις 27/11/2025 είχε χορηγηθεί στην καταγγέλλουσα η εφαρμογή «Panic Button», παρέχοντάς της πρόσθετη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου. Η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί έως σήμερα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής πραγματοποίησαν στις 03/09/2026 συγκεκριμένη αναζήτηση στον χώρο εργασίας του καταγγελλομένου.

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Κατά τον εντοπισμό του, παρεμπόδισαν την προσπάθεια διαφυγής του με όχημα και προέβησαν σε σωματικό έλεγχο και έρευνα του αυτοκινήτου του, κατά τους οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος. Ακολούθησαν η σύλληψή του και η προσαγωγή του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Από το διαβιβαστικό της δικογραφίας προκύπτει ότι η εισαγγελική αρχή ενημερώθηκε και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας της 27/08/2026. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αφορούσαν την απαγόρευση προσέγγισης της οικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους παρουσία συνηγόρου. Κατά συνέπεια, έχει γίνει η διαβίβαση στην Εισαγγελία στοιχείων και για το αμέσως προηγούμενο περιστατικό, ώστε αυτό να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.

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Η 32χρονη είχε panic button

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 32χρονη είχε panic button.

Γείτονες της περιοχής περιγράφουν, στο ΕΡΤnews, μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποδίδονται σε μαρτυρίες και πληροφορίες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το ιστορικό των προηγούμενων καταγγελιών της γυναίκας και των συλλήψεων του 32χρονου.