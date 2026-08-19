Θεσσαλονίκη: 48χρονος ξυλοκόπησε υπάλληλο επειδή δεν τον εξυπηρέτησε – “Ήμουν μεθυσμένος και πιαστήκαμε στα χέρια”

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας υπάλληλος σε κατάστημα καφέ-ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από έναν μεθυσμένο πελάτη.

Σύμφωνα με το emakedonia, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (17/8), όταν ο 48χρονος, ενώ ήταν μεθυσμένος, πήγε στο κατάστημα για να αγοράσει μια μπίρα. Όπως κατέθεσε ο υπάλληλος, είναι αρχή της διεύθυνσης του καταστήματος να μην σερβίρουν στον συγκεκριμένο πελάτη και στη σύντροφό του, καθώς, όπως είπε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στο παρελθόν. «Τους απαγορεύουμε να έρχονται στο μαγαζί. Προκαλούν προβλήματα. Βρίζουν τους πελάτες και τους εργαζόμενους», ανάφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιγράφοντας το τι συνέβη εκείνη την ημέρα είπε, πως ο κατηγορούμενος ήταν μεθυσμένος και όταν του αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει του επιτέθηκε. «Μου χτύπησε το χέρι και μετά με χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Μπήκαν ανάμεσά μας πελάτες, για να μας χωρίσουν. Ο κύριος εξακολουθούσε να κάθεται στο κατάστημα, ενώ απαγορευόταν», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος φορούσε και κολάρο στον αυχένα, καθώς υπέστη ευθειασμό από το χτύπημα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο κατηγορούμενος τον απείλησε λέγοντας τη φράση «θα φέρω Ρώσους στο μαγαζί να σου κάνουν ζημιά».

Τότε, κάλεσε την αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο κατάστημα η σύντροφος του 48χρονου, η οποία ήταν και εκείνη μεθυσμένη και όπως κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, μπήκε στο μαγαζί άρχισε να πετάει καπάκια πάνω του. «Πήγε να κάνει ζημιά», είπε χαρακτηριστικά.

Απολογούμενος ο 48χρονος είπε πως δεν ήθελε να πάει σε εκείνο το μαγαζί αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν κλειστά. Ο ίδιος αρνήθηκε πως απείλησε τον υπάλληλο και παραδέχθηκε πως… πιάστηκαν στα χέρια. «Του είπα να μπω να πάρω κάτι και να φύγω αμέσως και αρνήθηκε. Τον ρώτησα γιατί και με έβρισε και τον έβρισα κι εγώ και παλέψαμε. Ψέματα λέει και φοράει το κολάρο», ισχυρίστηκε.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η 47χρονη, η οποία υποστήριξε πως δεν βρισκόταν παρούσα στο περιστατικό, αλλά ειδοποιήθηκε στη συνέχεια για το τι συνέβη. «Πήγε το παιδί να μου πάρει μια μπίρα και δεν δέχονταν. Τον είπα να μην ξαναπάει εκει. Μπήκα μέσα και πετούσα καπάκια στον ιδιοκτήτη γιατί είχα νεύρα», είπε μεταξύ άλλων.

Τελικώς, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους και τους δύο για διατάραξη οικιακής ειρήνης και τον 48χρονο επιπλέον για απειλή και σωματική βλάβη. Στην 47χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως και στον 48χρονο ποινή φυλάκισης εννέα μηνών. Το δικαστήριο διέταξε την έκτιση της ποινής του, ωστόσο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι, αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι.