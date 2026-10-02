Λαύριο: Αυτό είναι το ζευγάρι που δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι – Αποκλειστική φωτογραφία του DEBATER

Μια τρυφερή στιγμή του ζευγαριού που δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι στο Λαύριο αποτυπώνει η αποκλειστική φωτογραφία που παρουσιάζει το DEBATER. Η 32χρονη φιλά τον 33χρονο σύντροφό της στο μάγουλο, σε ένα προσωπικό στιγμιότυπο πριν από την αιματηρή εισβολή στο σπίτι τους.

Οι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον 32χρονο πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εισέβαλε στην κατοικία και τους επιτέθηκε με μαχαίρι.

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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του DEBATER, ο 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και είναι διασωληνωμένος, ενώ η κατάσταση της συντρόφου του έχει βελτιωθεί.

Η φωτογραφία του ζευγαριού πριν από την επίθεση

Στο στιγμιότυπο που έχει στη διάθεσή του το DEBATER, το ζευγάρι φωτογραφίζεται μαζί σε εξωτερικό χώρο. Ο άνδρας κοιτάζει τον φακό, ενώ η σύντροφός του τον φιλά στο μάγουλο.

Η φωτογραφία παρουσιάζει τα δύο θύματα σε μια στιγμή της κοινής τους ζωής, πριν βρεθούν αντιμέτωπα με την επίθεση που τους οδήγησε στο νοσοκομείο.

Διασωληνωμένος ο 33χρονος – Καλύτερα η σύντροφός του

Ο 33χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Ασκληπιείο Βούλας και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, αναμενόταν η μεταφορά του σε ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Η 32χρονη, η οποία επίσης υπέστη τραύματα από μαχαίρι, βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση και μεταφέρθηκε από το Ασκληπιείο στο νοσοκομείο Υγεία.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του DEBATER για την κατάσταση της υγείας του ζευγαριού.

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Η εισβολή στο σπίτι και η σύλληψη

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Καβοδόκανος, πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο 32χρονος έσπασε τζάμι παραθύρου, μπήκε στην κατοικία και επιτέθηκε στο ζευγάρι. Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά της γυναίκας, ηλικίας δύο και τριών ετών, τα οποία κοιμόνταν.

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Μετά την επίθεση, ο 32χρονος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου συνελήφθη.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες και περιοριστικοί όροι

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ιστορικό των καταγγελιών της 32χρονης.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.

Μετά από προηγούμενη σύλληψή του, ο 32χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβανόταν η απαγόρευση προσέγγισης της κατοικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

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