Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν εννέα ανήλικοι για φθορές σε σχολεία στη Θέρμη – Πάνω από 6.000 ευρώ οι ζημιές

Εννέα ανήλικοι, ηλικίας 12 έως 16 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο περιστατικών φθορών σε σχολικές μονάδες της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, από κοινού, σε εγκαταστάσεις και αντικείμενα που προορίζονται για το κοινό όφελος.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερις από τους ανήλικους προκάλεσαν, το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου 2025, φθορές σε δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, με το ύψος των ζημιών να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Σε δεύτερη περίπτωση, πέντε ανήλικοι προκάλεσαν, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 2025, φθορές σε νηπιαγωγείο, με τις ζημιές να εκτιμώνται περίπου στις 2.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.