Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ο Κλεομένης πριν 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Άλκη Καμπανό – “Να είσαι ο τελευταίος”

Τέσσερα μόλις χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, η Θεσσαλονίκη θρηνεί έναν ακόμα νεαρό οπαδό ομάδας, τον 20χρονο Κλεομένη.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 12/3 στην Καλαμαριά από έναν 23χρονο οπαδό του Άρ, ο οποίος έχει συλληφθεί, την ώρα που οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο για την υπόθεση.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του Κλεομένη, ωστόσο εξετάζεται και το οπαδικό υπόβαθρο, αλλά και άλλα ενδεχόμενα.

Εν τω μεταξύ, καθηγητής του Κλεομένη αποκάλυψε πως ο άτυχος νεαρός το 2022, λίγες μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού από οπαδούς του ΠΑΟΚ, κρατούσε πανό μαζί με άλλους συμμαθητές του, το οποίο έγραφε «Άλκη να είσαι ο τελευταίος – Δεν ξεχνάμε».

Μιλώντας στο Αθλητικό Metropolis, ο καθηγητής του Κλεομένη, Γιάννης Λαθήρας, εξέφρασε τον φόβο ότι «δεν θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης».

«Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά» πρόσθεσε ο κ. Λαθήρας.