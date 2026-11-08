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Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης αντί να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του στο ιδιωτικό χρέος, προτιμά τις αναρτήσεις»

«Η κυβέρνηση οφείλει, τέλος, να απαντήσει: Γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν περνά στο ράφι στα βασικά τρόφιμα αλλά μόνο σε όσα προϊόντα προτείνει για μείωση η ίδια;»

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης αντί να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του στο ιδιωτικό χρέος, προτιμά τις αναρτήσεις»
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Μητσοτάκης «αρέσκεται να σχολιάζει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν έχει κανένα σχόλιο για τους τραμπικούς Υπουργούς του, που πανηγύριζαν πριν δύο χρόνια» και πως «αντί να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του στο ιδιωτικό χρέος, προτιμά τις αναρτήσεις. Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία».

   Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «νομίζει πως οι μηχανισμοί προπαγάνδας που δημιούργησε, αρκούν για να εξαπατήσει την κοινωνία και παραμένοντας κρυπτόμενος να εξυπηρετεί τα funds, με κραυγαλέες ρυθμίσεις σε βάρος των δανειοληπτών όπως το άρθρο 23, που απέσυρε υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή».

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   Επίσης, τον επέκρινε για ότι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης «περηφανεύεται για το Ηρακλής ΙΙ με το οποίο έδωσε φορολογική ασυλία στα funds και άνοιξε τον δρόμο στους μαζικούς πλειστηριασμούς, διαφημίζει τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες αλλά σιωπά για την εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους στα funds».

   «Το θράσος της κυβέρνησης δεν έχει όρια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αυτοπαρουσιάζεται ως ο «γητευτής» του πληθωρισμού και της ακρίβειας», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, επικαλούμενος την έκθεση της Εurostat πως η Ελλάδα είναι προτελευταία σε μέσο μισθό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ποσοστό του ελληνικού μέσου μισθού να έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει πανηγυρικά ότι θα συνεχιστεί η «Εθνική Συμφωνία».

   «Η κυβέρνηση οφείλει, τέλος, να απαντήσει: Γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν περνά στο ράφι στα βασικά τρόφιμα αλλά μόνο σε όσα προϊόντα προτείνει για μείωση η ίδια;», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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